Coronavirus, alcuni pazienti guariti sono immuni e ancora positivi: «Ma non contagiosi»

, guariti e: una ricerca sudcoreana su 25 pazienti di Covid-19 ha evidenziato come tutti loro avessero sviluppato anticorpi al, ma 12 di loro continuavano a risultare positivi al test. La ricerca, del Centro per il controllo delle malattie della Corea del Sud, è stata illustrata oggi dalla direttrice Jong Eun-kyeong.I pazienti con tracce persistenti del virus. Colture in vitro di campioni prelevati dai 12 pazienti risultano infatti negative al test. «Si può presumere che, in alcuni pazienti, il virus sia in grado di rimanere nel sistema per periodi variabili di tempo, senza essere rimosso completamente anche dopo la formazione degli anticorpi che lo neutralizzano», ha spiegato, precisando che sono già in corso ulteriori studi.