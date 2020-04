Coronavirus, l'OMS: «Non sparirà in fretta, le mascherine saranno la normalità»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. A spiegare cosa succederà è David Nabarro, portavoce dell'intervenuto al programma radiofonico ‘Today' della Bbc. L'esperto spiega che indossare le mascherine sarà la normalità.Poi chiarisce: «Non sappiamo se le persone che hanno avuto il virus rimarranno immuni e non sappiamo quando avremo un vaccino». Per questo motivo sarà necessario a lungo indossare dispositivi facciali non solo per limitare i contagi ma anche per rassicurare le persone.Dall'Oms è arrivato anche un augurio speciale all'Italia, per ora uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. In modo particolare Tedros Adhanom Ghebreyesus ha rivolto un saluto ai medici e agli infermieri impegnati nell'emergenza.