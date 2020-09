Coronavirus, l'Oms: «Non sarà l'ultima pandemia, il mondo dovrà essere pronto»

Coronavirus, sos psichiatri: «In Italia da marzo 71 suicidi legati alla pandemia»

In tutto il mondo gli scienziati sono alle prese con la ricerca del vaccino per ilatteso come una liberazione, maavverte che «questa non sarà l'ultima pandemia. La storia ci insegna che le epidemie e le pandemie fanno parte della vita. Ma quando arriverà la prossima, il mondo dovrà essere pronto, più pronto di quanto sia stato in questa occasione».A parlare è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,. «Negli ultimi anni molti Paesi hanno fatto enormi progressi nel settore della medicina, ma troppi hanno trascurato i propri sistemi sanitari di base, che sono fondamentali per contrastare le epidemie", aggiunge evidenziando che ogni Paese «dovrebbe investire nella sanità pubblica per investire su un futuro più sano e sicuro».L'è un istituto specializzato dell'ONU per la salute, fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. È stata molto criticata per come ha affrontato il Covid-19, per le informazioni contraddittorie e per averlo definito "pandemia" molto tardi.