Coronavirus, l'OMS chiarisce: «Nessun vaccino prima del 2021»

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 18:17

. A smentire le voci e distruggere anche le speranze di molti è l'che in termini realistici afferma che non è possibile mettere a punto un vaccino contro il coronavirus entro la fine dell'anno., capo del programma di emergenza dell'OMS, ha affermato che il primo uso di un vaccino per il Covid-19 non potrà essere previsto fino all'inizio del 2021. Ci sono in corso tre sperimentazioni per il vaccino, ma nessuna di queste si trova a buon punto, occorre testare bene il prodotto prima di diffonderlo su ampia scala ed esserne sicuri dell'efficacia.ha dichiarato, come riporta il Daily Mail: «Stiamo facendo buoni progressi. Realisticamente sarà possibile la diffusione nella prima parte del prossimo anno».sta lavorando per espandere l'accesso a potenziali vaccini e per aumentare la capacità di produzione. I risultati delle sperimentazioni sono promettenti, ma serve tempo e intanto si invita la popolazione mondiale a non abbassare la guardia a mantenere le distanze di sicurezza e a proteggersi.