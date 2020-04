Coronavirus, l'Oms: «Allerta massima lanciata a gennaio, chi ci ha seguito allora ha già superato il peggio»

solo 82 casi accertati al di fuori della Cina, quasi tutti nei paesi prossimi alla Cina e solo 10 in Europa, nessuno in Africa e nessuno in America

I governi avrebbero dovuto ascoltarci allora e mettere in atto subito le misure di contenimento. Questo sottolinea l'importanza di ascoltare i consigli dell'Oms. Noi abbiamo consigliato a tutti i paesi di porre in atto misure di ampia portata per contenere la diffusione del virus

L'Oms, lo ripeto, può solo dare consigli e poi spetta ai singoli paesi decidere cosa fare, ma alla fine della giornata ciascuno si assume le sue responsabilità

Certamente ci si aspetta che una persona di robusta costituzione che ha sviluppato una malattia poi sviluppi un certo numero di anticorpi, ma al momento non sappiamo ancora quanto forte sia questa protezione e quanto duri. Sono in corso molti studi e ne attendiamo gli esiti, ma questa è una malattia nuova di cui non conosciamo ancora molti aspetti

