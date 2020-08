Coronavirus a New York, 13mila senzatetto via dagli alberghi dopo le lamentele dei residenti

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 10:44

, sindaco di, ha deciso di fare un passo indietro: circa 13mila, ospitati in alcuni alberghi per limitare la diffusione deltra chi non può certo permettersi le cure mediche, dovranno lasciare le strutture e tornare in strada. Solo una parte di loro potrà trovare una sistemazione all'interno dei centri di accoglienza.Il primo cittadino diha anticipato la sua decisione lunedì scorso, in un discorso in cui non ha però specificato i tempi previsti dalla nuova direttiva. Il caso era emerso dopo le tantissime lamentele dei residenti di, dove si trovano gliche hanno ospitato i. Secondo i residenti, la qualità della vita sarebbe drammaticamente peggiorata a causa dei clochard che avrebbero infestato le strade tra droghe, violenza e mancanza di dpi, a cominciare dalle mascherine.«La situazione epidemiologica e sanitaria continua a migliorare, inizieremo il processo di risistemazione dei senzatetto dagli hotel ai centri di accoglienza. Gli hotel si trovano in una situazione poco auspicabile e inizieremo questo processo il prima possibile» - le parole di riportate da Politico.com - «Ciò che è accaduto è una crisi che ci ha costretto ad usare gli hotel, ora inizieremo questo nuovo processo per alleviare il peso sulle comunità, ma lo faremo in modo sicuro per tutti e, in primis, per gli stessi».Il sindaco di, che in un primo momento si era mostrato riluttante, aveva deciso di trasferire migliaia di senzatetto dai centri di accoglienza tradizionali, in cui il distanziamento non poteva essere garantito, ad alcune stanze di hotel. Successivamente,aveva pensato di mantenere i clochard all'interno degli hotel fino all'arrivo di un vaccino contro il. Le tantissime lamentele dei residenti, che sostengono di aver assistito a risse, rapine, molestie ai danni dei passanti, consumo di droga ed episodi di masturbazione in pubblico, hanno fatto però cambiare idea al sindaco italo-americano di New York.