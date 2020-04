Coronavirus, l'orrore a New York: fosse comuni per seppellire chi non può permettersi un funerale

Vere e proprie, con le bare sepolte una accanto all'altra: quelle dei poveri, di chi è morto dima non può permettersi né un funerale né un posto al cimitero. Accade vicino a, Hart Island, il 'cimitero dei poveri', e le immagini choc riprese da un drone e pubblicate dalla Bbc online hanno già fatto il giro del mondo.Hart Island, al largo del Bronx, da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non può permettersi un funerale: il numero delle vittime di Covid-19 in America, soprattutto nello stato di New York, continua ad aumentare. Se solitamente i detenuti del carcere di Rikers Island seppelliscono qui 25 cadaveri, il numero da marzo (quando la Grande Mela è diventata epicentro) è iniziato a lievitare.