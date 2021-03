Coronavirus negli Usa, Fauci: «Andiamo nella direzione giusta ma serve ancora un po' di pazienza»

Coronavirus negli Stati Uniti, Anthony Fauci fa il punto della situazione: «Stiamo andando nella direzione giusta ma è ancora presto per allentare tutte le misure, bisogna avere ancora un po' di pazienza».

La pandemia Oltreoceano continua a colpire, anche se gli Stati Uniti sono decisamente avanti nella campagna vaccinale. Il dottor Anthony Fauci, consulente prima di Donald Trump e poi di Joe Biden, ha spiegato alla Cbs: «Ogni giorno che passa stiamo riuscendo a vaccinare 2 milioni di persone, e più giorni e settimane passeranno, più salirà il livello di protezione non solo per gli individui ma nelle comunità».

«Abbiamo 60-70 mila nuovi casi al giorno, è un livello non accettabile. Non è il caso di fare avanti e indietro nelle limitazioni, è rischioso e potrebbe portare ad una nuova crescita dei contagi» - spiega ancora Anthony Fauci - «Nelle prossime settimane aumenteranno le dosi, ad aprile e maggio saremo in grado di aprire nuovi centri per le vaccinazioni, nelle comunità, nelle farmacie e così via».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 22:44

