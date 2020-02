Coronavirus, morto un turista in Francia: è la prima vittima in Europa

Coronavirus

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese precisando che la vittima è unEra originario della provincia dell'Hubei, la più colpita dall'epidemia. Era arrivato in Francia il 16 gennaio ed è stato ricoverato il 25 all'ospedale Bichat di Parigi, ha reso noto la ministra Buzyn, ricordando che lo stato di salute del turista «si era rapidamente deteriorato, da molti giorni era in uno stato critico nel reparto di rianimazione».Si tratta, ha sottolineato la ministra ,. Anche la figlia dell'uomo è stata contagiata dal coronavirus Covid-19 ed è stata ricoverata a Bichat, ma «il suo stato di salute non preoccupa più e potrebbe essere presto dimessa», ha precisato Buzyn.In totale, ha ricordato la ministra, vi sono stati undici casi confermati in Francia. Al momento uno è deceduto, quattro sono stati dimessi dopo essere guariti e altri sei rimangono ricoverati ma il loro stato non desta preoccupazione.