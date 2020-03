Coronavirus: oltre 2.000 morti in Spagna: +462 in 24 ore. I contagiati sono 33.089. Vicepremier in ospedale

Aumenta ancora il numero di contagi e vittime da coronavirus in Spagna. Lo riferisce El Pais nel suo ultimo aggiornamento: sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 in terapia intensiva. I morti sono 2.182, con un incremento di 462 unità nelle ultime 24 ore.



La vicepremier Carmen Calvo in ospedale per problema respiratorio. La vicepremier spagnola Carmen Calvo è stata ricoverata in ospedale per un'infezione respiratoria. Lo riferiscono i media locali. Fonti della vicepresidenza citate da El Mundo spiegano che Calvo ha già fatto il test del coronavirus e si attende l'esito. Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 12:32

