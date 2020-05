Coronavirus, nel mondo 4,5 milioni di contagiati: i morti superano quota 307mila

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 09:45

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato quota quattro milioni e mezzo. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, parlando di 4.542.752 contagi a livello globale. Sono invece 307.696 le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa di complicanze legate al Covid-19. A essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti, con 1.443.188 contagiati e 87.559 morti.In Messico nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 290 decessi per complicanze legate al coronavirus, portando a 4.767 il totale delle vittime. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali. In Messico il numero delle vittime per Covid-19 è quindi superiore a quello che si registra in Cina, dove sono 4.633 le persone decedute dopo aver contratto l'infezione. Finora sono 45.032 i casi confermati di coronavirus in Messico, 2.437 casi in più di ieri. Per numero di decessi, a essere maggiormente colpita è Città del Messico, con 1.197 decessi.In India sono saliti a 85.940 i casi di coronavirus confermati, superando così il totale dei casi registrati in Cina. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, spiegando che sono 2.752 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al Covid-19. Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato 3.970 nuovi casi di coronavirus e 103 morti. Sono invece più di 30mila i pazienti giudicati guariti dall'infezione.