Coronavirus, nel mondo oltre 82mila morti e quasi 1,5 milioni di casi. Aumentano i decessi in Francia e Germania

Sono ormai più di 82.000 i morti con coronavirus nel mondo. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, che parlano di 82.172 vittime, la maggior parte in Italia (17.127 secondo il bilancio confermato ieri). A livello globale sono 1.431.900 i casi di Covid-19, con gli Stati Uniti che restano il primo Paese per numero di contagi (399.929).

dato peggiore dall'inizio dell'epidemia, in aumento del 15% rispetto a ieri. Le persone guarite sono 46.085, 3.523 in più rispetto alla precedente rilevazione. La Baviera è il Land più colpito (27.600 contagi e 564 decessi), davanti a Nord Reno Westfalia (21mila casi e 348 decessi) e al Baden Wuerttemberg (20.700 e 464).

Tra il 30 marzo e il 5 aprile, il maggior aumento percentuale dei casi confermati è stato osservato in Bielorussia (+368%), Moldova (+186%), Ucraina (+160%), Montenegro (+132%) e Serbia (+119%). La situazione si sta facendo allarmante anche in Francia: sono 109.069 i casi accertati di contagio (oltre 11mila in più rispetto alla giornata precedente) e 10.328 i decessi (1417 in più rispetto alle 24 ore precedenti).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA