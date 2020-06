Coronavirus, in Cina 17 casi nelle ultime 24 ore. Negli Usa i morti superano quota 125 mila

Coronavirus nel mondo. La Cina ha registrato altri 17 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui tre 'importatì e 14 di origine interna a Pechino: lo ha reso noto la Commissione nazionale perla Sanità (NHC). Secondo la NHC, riporta la Cnn, la Cina registra ad oggi un totale di 83.500 contagi e 4.634 morti.



Leggi anche > Coronavirus, Ricciardi: «Riaprire sì ma non a chi ha lasciato propagare l'epidemia»​



Ci sono più di 2,5 milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti e oltre 125mila morti. Lo riferisce l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University che parla di 2.510.151 contagi e 125.539 vittime. La Johns Hopkins ha riportato 42.597 nuovi casi e 500 ulteriori decessi.



La Colombia ha registrato ieri 4.149 nuovi casi di coronavirus, il terzo record giornaliero in una settimana e un bilancio che porta il totale dei contagi a quota 88.591: il Paese sudamericano supera così la Cina, che conta 84.726 casi. Allo stesso tempo, riporta la Cnn, in Colombia i morti provocati dal virus sono aumentati a quota 2.939 (+128 rispetto a venerdì). Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA