Coronavirus, bambina di 5 anni muore per meningite dopo un mese dalla comparsa dei sintomi

Bimbo di 7 anni si sente solo per il lockdown, la mamma lancia un appello su Facebook e viene sommerso dalle lettere

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo un mese dalla. La piccola Skylar Herbert, di Detroit negli Usa, è morta dopo aver sviluppato. La bambina aveva contratto il virus circa un mese fa, ha combattuto in ogni modo contro la malattia, ma alla fine ha perso la sua battaglia.Tutto è iniziato con forti mal di testa. Il medico di famiglia le aveva prescritto degli antibiotici, ma la situazione non migliorava. «Piangeva sempre a causa dell'eccessivo dolore, diceva che non le sarebbe passato», ha raccontato la mamma al Daily Mail , così hanno nuovamente chiamato il medico che però ha detto che avrebbero dovuto aspettare almeno 48 ore per dare il tempo all'antibiotico di fare effetto.Vedendo la piccola sofferente però i genitori hanno deciso di portarla in ospedale al Beaumont Royal Oak Hospital. Qui Skylar è stata sottoposta a tampone per Covid-19 ed è risultata positiva. Dopo il risultato è stata dimessa, per proseguire la degenza in casa, ma la situazione è precipitata: il mal di testa è aumentato, ha iniziato a vomitare ed è stata nuovamente portata in ospedale dove è stata ricoverata in rianimazione. Per 2 settimane Skylar è rimasta attaccata al ventilatore e ha sviluppato una meningoencefalite, rara quanto pericolosa complicazione dell'infezione da Coronavirus, che non le ha lasciato scampo.«Abbiamo deciso di staccarla dal ventilatore. I medici ci hanno detto che era morta cerebralmente e che non sarebbe più tornata da noi, un miglioramento sarebbe stato impossibile», ha raccontato la mamma che non riesce ancora a capire come la piccola possa aver contratto il virus, visto che il resto della famiglia è risultato essere negativo.