Coronavirus, medico rinvia il matrimonio per curare i pazienti infetti: contagiato, muore a 29 anni

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ha messo davanti il suo futuro al fianco alla donna che ama per far fronte all'epidemia che ha colpito, prima di espandersi, la città di, epicentro del virus in Cina. Giovedì, all'età di 29 anni, è. È una delle tante storie che giungono dall'altra parte del mondo che lasciano il segno nel cuore di chi sta seguendo con ansia l'evolversi del coronavirus.Il dottor Peng Yinhua è. Ha contratto l'infezione mortale mentre trattava i pazienti presso l'Ospedale n.1 del Popolo nel distretto Jiangxia di Wuhan. È stato ricoverato il 25 gennaio e trasferito all'ospedale di Wuhan Jinyintan. È morto per il virus alle 21:50 di giovedì, nonostante i tentativi dei colleghi di salvarlo.Il giovane medico aveva pianificato le nozze durante le vacanze del capodanno cinese, ma ha deciso di rimandare la cerimonia per essere in prima linea a compiere il suo dovere, ciò a cui aveva dedicato la vita. Il dottor Peng Yinhua non è mai riuscito a spedire i suoi inviti di nozze, che sono ancora chiusi nel suo cassetto dell'ufficio.Almeno otto medici sono stati rimasti uccisi dal virus, tra cui il 34enne, la cui morte all'inizio di questo mese ha provocato una protesta pubblica e messaggi anti-governativi sui social media. Wenliang è colui che per primo ha lanciato l'allarme coronavirus.