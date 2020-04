Coronavirus, mamma si prende cura del figlio malato ma muore dopo essere stata contagiata

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 14:18

. Linda Truppen,i Bolton, in Inghilterra, non si è allontanata dal figlio 28enne Rob quando il ragazzo è stato colpito dal virus. Dopo essere tornato da un viaggio in Polonia è risultato positivo così si è messo in quarantena in casa accudito dalla mamma.Dopo qualche giorno la donna ha iniziato a stare male con febbre alta e forte tosse, il figlio le ha detto di andare in ospedale, ma lei ha rifiutato il ricovero ed è rimasta a casa dove è poi morta dopo 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Rob ha raccontato alla stampa locale di aver fatto di tutto per rianimarla, ma all'arrivo dei soccorsi gli è stato detto che non c'era più nulla da fare.La donna lascia il figlio 28enne e il fratello minore James soli. I due hanno perso il padre nel 2008 e la mamma adesso è stata portata via dal covid. Linda soffriva di asma, ha provato a proteggersi con delle mascherine di stoffa quando Rob si è ammalato, ma non è stato sufficiente. Ora in ospedale si trova anche il fratello minore della donna.