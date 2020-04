Coronavirus, mamma muore una settimana dopo aver messo al mondo la sua terza figlia per covid-19

di Alessia Strinati

e poi. Salina Shaw, 37 anni, educatrice e imprenditrice di, nell'Essex, era de per questo era stata ancora più attenta nel seguire le regole di distanzaiamento per evitare il contagio da coronavirus. Ma poco dopo aver messo al mondo la sua bambina ha scoperto di essere malata ed è morta.A raccontare la tragica storia è la compagna Abdul Bangura, che ha confermato di essere risultata positiva al Covid-19, e che alla stampa locale ha spiegato che Salina era una donna molto attenta alla sua salute. Salina aveva perso la mamma dopo la nascita della sua prima figlia, aveva imparato a cavarsela sola e lo aveva insegnato alle sue bambine. «Ma da questo dispiacere immenso, tutti dovrebbero sapere che questa donna era una forza da non sottovalutare, una potente mamma single, con il fuoco dentro di sé e la determinazione che non avresti mai visto in nessuno», ha scritto la cugina sui social dopo la morte della 37enne.Intanto nel Regno Unito il lockdown è stato prorogato per altre 3 settimane. Ci sono oltre 103mila contagiati accertati e 13.839 decessi da Covid-19.