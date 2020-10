Coronavirus, in Irlanda torna il lockdown: ma le scuole restano aperte

Nuovo lockdown in Irlanda. Dublino tornerà al livello più alto di restrizioni sul coronavirus dalla mezzanotte di mercoledì. Con le nuove misure resteranno chiusi i negozi non essenziali, mentre bar e ristoranti potranno funzionare solo da asporto. Aperte invece scuole e strutture per l'infanzia. Il premier Micheal Martin ha sottolineato che le prove che si potesse produrre una situazione grave nelle settimane a venire erano ora «troppo forti» per essere ignorate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 22:54

