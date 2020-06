Leicester a rischio lockdown: 658 casi in due settimane. «Colpa degli assembramenti fuori ai ristoranti»

La città di Leicester, Inghilterra centrale, rischia di essere posta in lockdown a causa di un aumento dei casi di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli Interni britannico alla Bbc. «Il ministro della Salute Matt Hancock ha avviato una serie di misure a sostegno di Leicester come test a tappeto e risorse alle autorità locali», ha detto Patel. Nella città sono stati registrati 658 nuovi casi in due settimane per via di un focolaio in un'azienda alimentare e assembramenti fuori da ristoranti e chioschi. Il ministro ha spiegato che in Gran Bretagna nelle ultime tre-quattro settimane ci sono state «nuove esplosioni» del virus.



«Per quanto riguarda focolai locali - ha aggiunto - è preferibile trovare soluzioni ad hoc come il distanziamento e il monitoraggio dei contagi». «Dobbiamo essere tutti molto coscienziosi rispetto ad una seconda ondata perchè non ci sarebbe niente di più dannoso per il Paese e per la nostra economia», ha sottolineato Patel. Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 16:25

