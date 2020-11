Coronavirus, la Virgin Atlantic offre tamponi gratuiti e vacanze a sorpresa per i Caraibi

Virgin Atlantic lancia il test Covid-19 gratuito prima del volo. La compagnia aerea offrirà a chiunque salga a bordo degli aerei diretti ai Caraibi un tampone naso-faringeo gratis che dà l'esito in mezz'ora. Come riporta il Telegraph, i passeggeri potranno sottoporsi al test fino a un'ora e 45 minuti prima della partenza e potranno evitare la quarantena. Un'iniziativa che rientra in quella più ampia di rilanciare il turismo invernale. Solo pochi giorni fa aveva annunciato l’Escape Pass, la vacanza Covid-Free verso mete caraibiche a sorpresa.

Dal 9 dicembre, i clienti Virgin Atlantic che volano alle Barbados o ad Antigua e Grenada faranno un test antigenico gratuito e rapido prima di imbarcarsi. Lo scopo del progetto, che durerà sei settimane, è evitare la quarantena obbligatoria. «Il governo del Regno Unito ha confermato questa settimana i piani per una strategia di "test e rilascio" per gli arrivi internazionali in Inghilterra, ponendo fine alla quarantena dopo cinque giorni e presentando un test Covid-19 negativo», fa sapere Virgin Atlantic.

Per quanto riguarda l'Escape Pass, l'acquisto è al buio, ma il cliente può selezionare la durata del soggiorno, la classe di cabina, la valutazione a stelle dell’hotel e la scelta eventuale della formula "all inclusive". La destinazione, invece, sempre caraibica, verrà scelta dalla compagnia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 18:25

