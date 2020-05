Coronavirus, la Spagna apre ai turisti. Inglesi entusiasti: «Torneremo a Benidorm!»

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 13:48

In unaancora martoriata dall'emergenza coronavirus, una notizia che fa felici gli amanti del mare. Il premier, infatti, ha annunciato di essere pronto a riaprire le frontiere dellaaiprovenienti dall'estero. Ed è così che sui social, come sui principali tabloid britannici, si può finalmente sorridere: «Questa estate torneremo a Benidorm!».I dati epidemiologici, in, variano enormemente da una località all'altra: se il contagio è fortemente diffuso nelle grandi città come Madrid o Barcellona, nelle principali mete turistiche balneari (dalla Costa Brava all'Andalusia, passando per Baleari e Canarie) i dati sono assolutamente rassicuranti. Ed è per questo che, dopo le riaperture differenziate in base ai contagi, ha annunciato in un'esclusiva all'Independent , di voler riaprire le frontiere aisenza imporre la quarantena obbligatoria.«La Spagna riaprirà ai turisti da luglio: è giusto dare una data per permettere ai turisti di pianificare le vacanze e poter prenotare. Lo faremo in modo sicuro, con tutti i protocolli di sicurezza: i turisti non correranno rischi né potranno portarli nel nostro paese» - le parole di- «Oggi vogliamo lanciare un messaggio: la Spagna vi aspetta da luglio. Da decenni c'è una connessione totale tra Spagna e Gran Bretagna per quanto riguarda l'economia e il turismo, vogliamo mostrarvi la massima solidarietà in un momento così critico».Per la, aprire ai turisti provenienti dall'estero è assolutamente fondamentale: nell'economia duramente colpita dal lockdown per l', il turismo costituisce il 12,5% del Pil del paese. Il governno sta per varare diverse misure sanitarie per tutte le strutture ricettive, in un paese che a fronte di quasi 235mila contagi accertati ha sofferto 28.628 vittime. Il governo Sanchez lancerà il prossimo mese un bonus per 2,5 milioni di famiglie in condizioni di povertà, per una spesa di circa 3,5 milioni di euro all'anno.