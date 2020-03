Coronavirus, John Lewis chiude tutti i suoi negozi per la prima volta in 155 anni

John Lewis ha annunciato che chiuderà temporaneamente tutti i suoi negozi per la pandemia di coronavirus. Si tratta della prima volta che il rivenditore chiude le porte dei suoi negozi dal 1864, anno della fondazione. In una dichiarazione rilasciata sabato 21 marzo, l'azienda ha fatto sapere che «la John Lewis Partnership ha preso la difficile decisione di chiudere temporaneamente tutti i suoi 50 negozi da lunedì 23 marzo a causa dell'impatto del coronavirus». Lo riporta The Indipendent.



Il presidente della compagnia, Sharon White, ha affermato che la decisione di chiudere tutti i negozi di John Lewis è stata presa «con il cuore pesante». Ha affermato White: «La nostra storia dura da oltre 155 anni, durante i quali abbiamo affrontato molti periodi difficili, tra cui due guerre mondiali e la crisi finanziaria del 2008. In ogni occasione, grazie ai nostri clienti e partner e alle relazioni di lunga data con i nostri fornitori e parti interessate, siamo emersi più forti».



Mentre tutti i negozi John Lewis saranno chiusi, ciò non significa che il rivenditore smetterà di fare trading. Il sito Web John Lewis «che genera metà degli affari del marchio», ha sottolineato il comunicato stampa, continuerà a funzionare normalmente. Anche il sito web del supermercato Waitrose continuerà a funzionare, così come i negozi Waitrose, ad eccezione delle offerte alimentari Waitrose nei grandi magazzini di Watford, Southampton e Bluewater. Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 21:39

