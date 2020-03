Coronavirus, choc in Francia per una ragazza italiana: «Mia figlia Chiara malata e non curata. Ora lotta tra la vita e la morte»

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 08:45

«Mia figlia stava morendo: febbre altissima, tosse, non respirava quasi. Era in casa, da sola, a. Ma sono riuscita a salvarla in extremis, al telefono». A parlare è, 55 anni. Sua figlia Chiara Grosso, 32 anni, ha rischiato di morire dia causa delle falle del sistema sanitario francese.«Il 12 marzo si è sentita male: febbre a quaranta, tosse e difficoltà respiratorie. Ha subito chiamato il numero di emergenza ma le è stato ripetuto che non c'era bisogno del loro intervento perché non erano sintomi di Covid-19. È rimasta per quattro giorni abbandonata a sé stessa. Poi si è rivolta al medico di base che le ha prescritto una radiografia. Il risultato? Polmonite interstiziale bilaterale. Il dottore le ha detto di correre in ospedale».«Ha fermato un taxi ed è corsa al pronto soccorso, nonostante stesse per svenire. Lì l'hanno tenuta per ore ad aspettare su una barella. Mi chiamava piangendo dicendomi: Mamma, non voglio morire qui. È lì che la rabbia e l'amore hanno preso il sopravvento».«Ho contattato lae il consolato italiano a Parigi. Li ho pregati di aiutarmi e così sono riuscita a farla ricoverare. Dopo sei giorni le hanno fatto il tampone ed è risultata positiva. Cosa sarebbe accaduto se non fossi intervenuta?».«È ricoverata in terapia intensiva sotto ossigeno e combatte per uscire fuori da questo incubo».«Sì. Mentre in Italia eravamo già tutti in quarantena, il governo francese ha ignorato il pericolo. Mia figlia e tanti come lei hanno dovuto cercare aiuto per non morire a casa da soli. E lo hanno fatto salendo su taxi, metro, bus... mezzi che hanno favorito il propagarsi del virus».