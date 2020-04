Coronavirus, in Islanda test gratis per tutti gli abitanti: la metà dei contagiati sono asintomatici

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 21:59

Nel dibattito sull'importanza di effettuareper rallentare i contagi da si inserisce il caso dell'che ha deciso di permettere a tutta la popolazione di sottoporsi al test per ilIl Paese ha una grandezza modesta e per numero di abitanti si avvicina al Molise, ma quello che è emerso dai test dei volontari è importante per gli studi sulla pandemia che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo.Si è scoperto cherisultata positiva all’infezione era. Il Paese conta appenae ha dato la possibilità di accedere ai tamponi gratuitamente e su base volontaria. Grazie ai test effettuati si è fatta luce su alcuni aspetti della diffusione del virus e sulla manifestazione dei sintomi. Prima che i casi oltrepassassero i confini dellac'era la convinzione che il contagio potesse avvenire in presenza di sintomi conclamati.In totale sono già state sottoposte al test quasiDallo screening di massa è emerso che i casi sonoQuasi 8mila le persone in quarantena. La metà delle persone risultate positive all’infezione si trovava già in isolamento nel momento in cui gli è stata diagnosticata la patologia, riducendo così i possibili contagi.Il dato che più interessa la ricerca è il fatto che circa la metà delle persone che si è sottoposta al tampone ed è risultata positiva non mostrava i sintomi da Covid-19. Queste cifre, tuttavia, potrebbero non essere attendibili nel momento in cui si è valutata la possibilità che queste persone sviluppino i sintomi più tardi, come spiegato al Washington Post da, il direttore esecutivo di deCODE Genetics. Al momento la situazione nel Paese è sotto controllo con un lockdown parziale.