Coronavirus, Irlanda del Nord pronta a chiudere scuole per 16 settimane

L'Irlanda del Nord è pronta a chiudere le scuole per 16 settimane, circa 4 mesi, a causa del diffondersi del Coronavirus. La Public Health Agency, che si occupà della Sanità, ha confermato cinque nuovi casi, portando il numero totale tra Belfst e dintorni a 34.



Ricordiamo che in Irlanda ci sono stati 90 casi confermati mentre i decessi per coronavirus sono raddoppiati in 24 ore nel Regno Unit . Gli Stati Uniti hanno annunciato il divieto di viaggiare dal Regno Unito e l'Irlanda a partire dalla mezzanotte di lunedì Il PHA ha ripetuto il consiglio alle persone di rimanere a casa e autoisolarsi se hanno sintomi lievi. Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 19:12

