La Gran Bretagna allenta le misure sui viaggi: gli inglesi potranno arrivare in Italia senza quarantena

Dal 6 luglio i britannici che decideranno di trascorrere le vacanze in alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, non dovranno più stare in quarantena per 14 giorni al loro rientro. Lo ha annunciato il governo di Londra secondo quanto riportato dalla Bbc.



Nei prossimi giorni sarà pubblicata la lista dei Paesi tra i quali dovrebbero esserci Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Belgio Turchia, Olanda, Norvegia e l'Italia. Esclusi per il momento Portogallo e Svezia. «Non esiteremo a imporre di nuovo le restrizioni di viaggi se dovessimo constatare una situazione pericolosa», ha precisato un portavoce del governo britannico. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 12:50

