Coronavirus, l'Inghilterra crea nuove aree per i cimiteri: «Potrebbe esserci un incremento dei decessi»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 19:08

L'aumento delles ha spinto l'Inghilterra aUn documento di 26 pagine stabilisce quello che si dovrà fare nel caso in cui l'epidemia dovesse aggravarsi e aumentare, specificando le priorità dei vari organi.La polizia sarà chiamata a provvedere solo ai reati più gravi, mentre gli ospedali dovranno annullare gli interventi rimandabili e dimettere il maggior numero possibile di persone. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che è "altamente prevedibile" che il Regno Unito vedrà un numero crescente di casi di Coronavirus. Ha affermato che la strategia del governo si basa su quattro fasi: «contenere il virus, ritardarne la diffusione, ricercarne le origini e curare e mitigare l'impatto, qualora il virus dovesse diventare più diffuso».Tra i provvedimenti ci sono i supporti agli anziani, categoria considerata a rischio se colpita dal virus. Il primo ministro ha annunciato che si farà il possibile per tutelare la salute dei cittadini, ma non si può non pensare al poteziale aumento dei decessi, così si sta pensando anche a un aumento degli spazi mortuari per far fronte preventivamente a quella che altrimenti potrebbe essere un'altra emergenza da fronteggiare.In caso di grave epidemia ci sarà una limitazione nella distribuzione dei farmaci, per evitare che chi ne ha veramente bisogno resti senza.