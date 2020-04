Coronavirus, infermiera muore a 37 anni a poche ore dopo la sua sorella gemella

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 13:49

. Katy Davis, infermiera di, non è riuscita a sopravvivere alma purtroppo a poche ore di distanza è morta anche la sua sorella gemella Emma. Tutte e due sono decedute al Southampton General Hospital dopo aver contratto la malattiaKaty lavorava come infermiera nel reparto di pediatria e proprio in ospedale avrebbe contratto il virus. Lei, come molti altri infermieri, combatteva il virus in prima linea, ed è con lei che nel Regno Unito sale a 50 il numero degli infermieri morti per la malattia. Le due gemelle, come spiega una terza sorella, erano molto unite. Entrambi soffrivano di patologie pregresse, così quando hanno iniziato a manifestare i primi sintomi si sono sottoposte al tampone risultando positive.«Dicevano sempre di essere venute al mondo insieme e che insieme se ne sarebbero andate» ha raccontato la sorella Zoe all a stampa , e così è stato. Vengono descritte come due persone generose, sempre pronte ad aiutare il prossimo. Le complicazioni dovute alla malattia e le loro condizioni di salute pregresse purtroppo sono state loro fatali e sono morte a distanza di poche ore l'una dall'altra.