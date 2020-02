Coronavirus, guarito un paziente di 91 anni: è il più vecchio finora

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 20:13

Buone notizie nella lotta contro ilUn paziente di 91 anni, tra i più anziani e quindi teoricamente più a rischio, sarebbe guarito. L'uomo era stato contagiato nella città di Yichang, nella provincia di. Si tratta del paziente guarito più vecchio finora. «Sono molto felice di essere guarito», ha detto il signor Wang. «Voglio ringraziare tutto lo staff medico per le cure e l'organizzazione a tutti i livelli, per le loro preoccupazioni e le cure».Il paziente è stato ricoverato all'ospedale diil 23 gennaio e dimesso oggi. Un caso che potrà non solo fornire un riferimento per il trattamento di altri grandi anziani, ma che rafforza la fiducia nelle istituzioni mediche, ha affermato Du Debing, vicedirettore dell'ospedale.