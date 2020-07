Coronavirus in Gran Bretagna, cento nuovi focolai: «Casi in edifici e luoghi di lavoro»

Sono unlocali di rinnovato allarmeindividuati nelnegli ultimi giorni, grazie anche ai progressi del sistema di test e tracciamento affidato alle autorità sanitarie. Lo riporta sul Daily Telegraph il ministro della Salute,, sottolineando che in tutti i casi si sta intervenendo con la reintroduzione di, secondo la strategia annunciata dal governo di Boris Johnson parallelamente all'L'episodio recente più serio si è verificato nella contea inglese dello, dovesono risultati positivi al test e l'intero staff (200 persone) è stato isolato. Hancock ha spiegato peraltro che i casi censiti in questa fase riguardano in prevalenza singoli edifici o luoghi di lavoro, a differenza di quanto capitato due settimane fa a Leicester: città di 330.000 abitanti sottoposta di nuovo interamente a lockdown locale dopo un'improvvisa ripresa di contagi, tripla rispetto a qualunque altra area del Paese.