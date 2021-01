Coronavirus in Giappone, aumentano i suicidi tra le donne (+37%) e i minori (+47%)

I suidici in Giappone sono aumentati in modo allarmante durante la seconda ondata della pandemia di Covid-19, in particolare tra donne e bambini, anche se sono diminuiti nella prima ondata quando il governo ha offerto generose elargizioni alle persone, secondo un sondaggio. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian.

I dati vedono un incremento particolarmente sostenuto tra le donne, + 37% tra luglio e ottobre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e i minori, +49%.

Dati che collidono - come scritto sopra - con quelli della prima ondata di coronavirus, quando invece i suicidi erano diminuiti del 14% tra febbraio e giugno del 2020 rispetto al 2019, rivela una ricerca della Hong Kong University e del Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology. La riduzione era collegata ai sussidi statali, alla riduzione delle ore di lavoro e alla chiusura delle scuole.

La seconda ondata ha avuto un impatto negativo sull’industria a larga maggioranza a forza lavoro femminile, con l’incremento della pressione sulle madri e si rileva anche il dato sulla violenza domestica. La percentuale dei suicidi tra le donne, +37%, è cinque volte quella relativa agli uomini.

«A differenza di normali circostanze economiche questa pandemia colpisce in maniera sproporzionata la salute mentale di bambini, adolescenti e donne», secondo gli autori dello studio pubblicato da Nature Human Behaviour. I motivi dei suicidi sono la perdita del lavoro, la paura per i contagi e la drastica riduzione delle entrat

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 21:35

