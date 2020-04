Germania, 202 morti in più in 24 ore: oltre 6mila vittime in totale

Coronavirus, la Germania fa registrare 202 decessi in più in 24 ore, con oltre 6mila morti in totale e 157mila contagiati. È salito a 157.641 il numero di contagi accertati in Germania, dove la pandemia da Covid19 ha causato anche 6.115 decessi. Queste le ultime cifre fornite dal Robert Koch Institut di Berlino, che ha registrato 1.304 infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore.

La Germania vuole prorogare l'avviso globale sui viaggi. Il governo tedesco intende prorogare fino alla metà di giugno il suo avviso globale sui viaggi. Ad anticiparlo è il settimanale 'Der Spiegel', che cita la bozza di una proposta messa a punto dal ministero degli Esteri di Berlino in vista del consiglio dei ministri in programma per oggi. L'avviso è frutto della situazione determinata dal Coronavirus, che ha paralizzato gran parte del traffico aereo e portato a rigide misure di quarantena e di blocco ai confini in tutto il mondo.



La bozza del provvedimento stabilisce che l'avviso verrà esteso dal governo «a data da definire» ma sicuramente almeno fino al 14 giugno, ha riportato il settimanale. Prima di quella data si rivaluterà la situazione e si cercherà uno stretto coordinamento con i partner Ue. Con il suo avvertimento relativo a tutti i viaggi internazionali - che non ha precedenti - il ministero degli Esteri tedesco punta a contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare che turisti tedeschi restino intrappolati in altri paesi a causa dei divieti e delle chiusure. I viaggi turistici sono attualmente vietati anche all'interno dei confini della Germania. A parte gli scambi legati ai trasporti di beni, solo i pendolari o persone che abbiano urgenti motivi di spostarsi possono attraversare i confini del paese per raggiungere stati vicini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 10:48

