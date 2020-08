Coronavirus in Germania, netto aumento di casi: oltre 1400 nelle ultime 24 ore

In netto aumento i nuovi casi di coronavirus in Germania. I contagi registrati nelle ultime 24 ore dal Robert Koch Institute per le malattie infettive sono 1.445 e portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 219.964. I decessi sono stati 4 in un giorno e 9.211 nel complesso. Ieri sono stati dichiarati 1.226 nuovi casi di Covid-19 e 6 decessi. 'Nelle ultime settimane - indica il Robert Koch Institute nel suo ultimo bollettino - l'incidenza di Covid 19 è aumentata in molti Stati federali.



Il trend è preoccupantè. In particolare in Baviera nell'ultima settimana nel distretto di Dingolfing-Landau sono stati registrati quasi 500 nuovi casi tra i lavoratori agricoli e i dipendenti di un'azienda di inscatolamento. Inoltre 'un'alta proporzione di casi è registrati tra coloro che hanno viaggiatò. A ieri l'indice di contagio era dello 0,88 sulla base di 4 giorni e dell'1,04 sulla base di 7 giorni. A livello mondiale si segnalano, inoltre, i 67mila nuovi casi di coronavirus dell'India a un totale di 2,4 milioni, il terzo numero più elevato dopo Usa (5,2 mln) e Brasile (3,2 mln), con un totale di 47.138 decessi, 950 dei quali ieri. Secondo la John Hopkins University i casi di Covid-19 nel mondo sono 20,62 milioni, con un totale di 749.424 decessi.



Gli Usa hanno registrato finora 166.000 morti per il coronavirus e il Brasile 104.200. Il Paese europeo con il maggior numero di contagi resta la Spagna con quasi 330mila casi, mentre il triste primato dei decessi è del Regno Unito con 46.800, seguito dall'Italia con 35.225. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 11:03

