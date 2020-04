Coronavirus, allarme in Germania: 315 morti nelle ultime 24 ore, è il dato peggiore dall'inizio dell'epidemia

Finora circa 77mila pazienti sono guariti dall'infezione, 4.500 in più rispetto alla precedente rilevazione.



Dall'inizio dell'epidemia sono stati eseguiti circa 1,73 milioni di test per il coronavirus (dato di ieri) e secondo gli esperti questo è uno dei motivi che hanno permesso alla Germania di contenere l'impatto del coronavirus più che in altri Paesi europei, dove il numero dei decessi è molto più elevato. Il Land più colpito resta la Baviera con oltre 35mila casi di contagio e 1.049 decessi. La Germania riaprirà lunedì prossimo molti negozi, mentre le scuole riapriranno il 4 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 13:25

