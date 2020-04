Due gemelli nati durante il lockdown, i genitori li chiamano Corona e Covid

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 14:41

dovuto alin India e i genitori decidono di chiamarli unoUna coppia indiana del Chhattisgarh è riuscita ad avere una grande gioia in questo momento di grande difficoltà, ma hanno deciso di ricordare il periodo storico in cui sono nati i loro bambini per tutta la vita dando loro i nomi del virus che sta terrorizzando il mondo.I gemellini, un maschio e una femmina, sono nati durante il lockdown all’ospedale Ambedkar Memorial Hospital, nella notte tra il 26 e il 27 marzo. La mamma e il papà però hanno scelto di fissare nella memoria dei bambini il momento storico in cui sono nati chiamandoli come il temuto virus: Covid e Corona. Preeti Verma, la madre dei due gemelli ha spiegato di sentirsi molto fortunata: «Li abbiamo chiamati Covid (il bimbo) e Corona (la bimba) per ora. La nascita è avvenuta dopo aver affrontato diverse difficoltà e quindi io e mio marito volevamo rendere memorabile questo giorno».I genitori hanno spiegato che nel corso degli anni potrebbero decidere di cambiare il nome dei loro bambini, ma per ora sono convinti di quelli che gli hanno dato. La scelta dei nomi è nata durante i controlli in ospedale, quando quasi per gioco i medici hanno ipotizzato la scelta di questi nomi, ma alla fine alla mamma e al papà sono piaciuti.