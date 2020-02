Coronavirus, in Svizzera nessun limite per i frontalieri: ma nel Ticino il 40% vuole chiudere i confini

Neanche le Ferrovie federali svizzere hanno preso per il momento misure particolari per quanto concerne il traffico da e verso l'Italia. «Siamo in contatto con l'Ufficio federale della sanità pubblica e seguiamo le sue raccomandazioni», ha spiegato un portavoce della compagnia ai media locali. Koch in un'intervista alla radiotelevisione svizzero-tedesca SRF ha detto che la situazione «è preoccupante, ma che non si può ancora parlare di ondata che si sta diffondendo in Svizzera». In caso di epidemia in Europa, con o senza maggiori controlli alle frontiere, secondo Koch sarebbe

Nessun problema per i frontalieri italiani in Svizzera dal: i seimila lavoratori italiani che lavorano oltre confine non hanno subìto rallentamenti o controlli sanitari ai posto di confine di Gondo (Canton Vallese), Brissago e Camedo (Canton Ticino). «Il transito dei nostri frontalieri è stato regolare» afferma Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri del Verbano Cusio Ossola.«Non ci saranno limitazioni per le frontiere», ha dichiarato, Daniel Koch, capo divisione malattie trasmissibili all'Ufficio federale della sanità pubblica della Svizzera. La Confederazione non ha introdotto e non introdurrà a breve provvedimenti nei confronti della libera circolazione delle persone alle frontiere con gli stati dove si sono verificati contagi di Coronavirus.