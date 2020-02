Coronavirus in Francia: prime due vittime. Morto un uomo a Parigi, tre nuovi casi. I contagiati sono diciassette

Aggiornamenti in DIRETTA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi espande in Europa: è arrivata la notizia delle, di cui uno francese a. Il ministero della Sanità francese ha annunciato questa mattinaregistrati in nottata. Uno di questi riguardava un uomo di 60 anni, sottoposto urgentemente a test ieri, ricoverato alla Pitié Salpêtrière «in uno stato gravissimo», deceduto nella notte.Si tratta del primo francese morto dall'inizio dell'epidemia, chein tutto nel paese. Il secondo paziente contagiato è un cittadino francese di 55 anni, ricoverato a Amiens. «Si trova in condizioni cliniche gravi» ed attualmente «è in rianimazione».Il terzo è un uomo di 36 anni, ricoverato a Strasburgo: «è rientrato dalla Lombardia e non presenta sintomi gravi» secondo il direttore generale della Sanità Jérôme Salomon.