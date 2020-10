Coronavirus in Francia: 12.993 nuovi contagiati e 117 decessi

In Francia si sono registrati 12.993 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità, comunicando che nello stesso periodo si sono avuti 117 decessi provocati dal virus, 84 di pazienti che erano ricoverati in ospedale. Sono stati poi ricoverati altri 252 pazienti che porta il numero dei ricoverati a 8949. Sono 94 le persone che sono state ammesse in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, con un totale di 1642 pazienti gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 19:59

