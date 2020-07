Coronavirus negli Usa, altro record di contagi: oltre 66mila casi, 15mila solo in Florida

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 19:57

. Una pandemia che appare ormai fuori controllo, in crescita in almeno 33 Stati. Il Paese viaggia nell'ultima settimana sopra i 50-60 mila casi e le, per un totale di 3.269.531 contagi e 134.898 decessi: un triste primato mondiale. Ieri nove Stati hanno registrato nuovi record: South Carolina, Texas, Alaska, Arkansas, North Carolina, Idaho, Wisconsin, Oregon e Hawaii.Sei di questi, insieme ad altri dieci, hanno segnato la loro media settimanale più alta. E per la prima volta più Stati hanno riportato oltre 10mila casi giornalieri, tra cui Texas e Florida. Il Sunshine ha stabilito oggi un nuovo record, superando quota 15mila. Anche la media dei decessi è salita di almeno il 40% in più in un terzo degli Stati.Alcuni governatori stanno facendo, come in Louisiana, dove sono stati chiusi i bar e la maschera è diventata obbligatoria in pubblico. Nonostante il quadro drammatico però, Trump e la sua ministra dell'Educazione insistono per riaprire le scuole in autunno.