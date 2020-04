Dopo 50 anni di matrimonio muoiono per il virus a sei minuti l'uno dall'altra

tuart e Adrian Baker, di 74 e 72, non avevano alcun problema di salute prima di contrarre il virus.

Meet Stuart and Adrian Baker. Married 51 years they die six minutes apart.#TrumpFailCovid19https://t.co/DwB4T0pV0B — annsva 🐕 #TrumpFailCovid19 (@annsva) April 4, 2020

Ai due era stato consigliato da un medico di andare in ospedale, dove gli è stato raccomandato l'autoisolamento. Ma le condizioni di Stuart erano peggiorate, così lui era stato portato in ospedale. Buddy ha detto di aver ricevuto una telefonata dall'ospedale in cui lo avvertivano che suo padre non ce l'avrebbe fatta e quindi gli consigliavano di ricoverare per precauzione anche la madre.





Dopo 45 minuti dal ricovero i medici hanno annunciato che anche lei non si sarebbe ripresa. Sono stati trasferiti in un ospizio, dove potevano essere nella stessa stanza e dove i loro ventilatori sono stati spenti.

. Marito e moglie, sposati da 50 anni, sono morti nella stessa stanza dopo che i loro respiratori sono stati spenti. S«Spero che non siano morti invano e che la gente cominci a prendere molto seriamente questa malattia», dice il figlio.La coppia di pensionati, della Florida, si era sentita male tre settimane fa, racconta Mirror. Il loro figlio Buddy Baker ricorda in un video l'importanza di stare a casa per proteggere se stessi e le persone care.