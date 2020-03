Coronavirus, mascherine sexy e intimo intrigante. Ecco l'ultima perversione: sui siti porno è boom di filmati a tema.

Mascherine, amuchina e qualche colpo di tosse per rendere tutto più credibile. Il Coronavirus spopola anche sui siti per adulti come Pornhub e xHamster, dove negli ultimi giorni si è registrato un vero e proprio boom di video hard a tema. Basta inserire la parola “Coronavirus” nella barra di ricerca per vedere apparire il trend del momento: più di 130 filmati pornografici dove attori e attrici, muniti di guanti, mascherine e gel disinfettante, fingono di essere stati infettati dal Covid - 19.



Necessità di esorcizzare la paura o semplice cattivo gusto? Alex Hawkins, portavoce di XHamster (che, tra le altre cose, ha regalato abbonamenti gratis a chi si trova nelle zone rosse), ha cercato di dare una risposta e a Vice ha dichiarato: «Le persone sono attratte dai filmati pornografici a tema COVID-19 nello stesso modo in cui lo sono con i film horror». Anche Spicy, attore porno e metà maschile del duo Spicy x Rice, ha provato a spiegare il nuovo trend: «Il COVID-19 è una cosa che evoca paura e mistero per più o meno chiunque al mondo oggi... Devi fare in modo di provare qualcosa e quale modo migliore per provare qualcosa della crisi globale in cui ci troviamo tutti?». Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 17:23

