Coronavirus, una festa in famiglia si trasforma in un cluster: 38 persone positive e 1700 in quarantena

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaè diventata un cluster di. Un gruppo di persone, appartenenti alla stessa famiglia si sono riusnite in una casa per una festa nella città di Bielefeld, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania, ma dopo quell'incontro si sono registratiA quel punto sono scattate le procedure di tracciamento e isolamento esono state messe in quarantena. Alla festa erano presenti diversi bambini che venivano da 10 istituti diversi e da, questo ha imposto un isolamento preventivo per 800 studenti e oltre 120 insegnanti.Ile ha spinto le amministrazioni locali a un appello ai cittadini ribadendo l'importanza del rispetto delle misure di sicurezza, anche e soprattutto in famiglia.