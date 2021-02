Coronavirus, Fauci: «Per uscire dall'emergenza serve vaccinare l'85% della popolazione»

«Per uscire definitivamente dall'emergenza servirà vaccinare una quota della popolazione compresa tra il 70 e l'85%. Ma molto dipenderà dall'incognita legata alle varianti del virus». La linea di Anthony Fauci, immunologo italo-statunitense e consulente della Casa Bianca per l'emergenza coronavirus, è molto chiara: massima attenzione, campagna vaccinale di massa e nessuna falsa illusione, ma obiettività di fronte alle nuove difficoltà emerse negli ultimi mesi.

Coronavirus, Fauci: «Accelerare sui vaccini»

Secondo il dottor Fauci, gli Stati Uniti si trovano davanti un obiettivo molto complicato: quello di aumentare i ritmi della campagna vaccinale. L'immunologo di origini italiane ha infatti spiegato: «Per tornare alla normalità negli Stati Uniti c'e bisogno che il 70-85% della popolazione sia vaccinata completamente, ossia che abbia ricevuto entrambe le dosi del vaccino, ma per ora gli americani vaccinati a pieno regime sono solo il 2% della popolazione, mentre le prime dosi sono state ricevute da circa l'8% degli americani».

Coronavirus, Fauci: «Le varianti una grande incognita»

Secondo Anthony Fauci è possibile prevedere di aver vaccinato la maggioranza della popolazione per l'inizio del prossimo autunno. Rimane comunque «un grande 'ma' in sospeso, ossia - ha proseguito - che cosa succederà con le varianti e come saremo in grado di affrontarle». A suo avviso dovrebbe essere intanto aumentato il numero di vaccinazioni, almeno con la prima dose, senza rinviare la somministrazione della seconda dose.

