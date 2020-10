Coronavirus, in Germania 4 mila nuovi casi. Mai così tanti da aprile

Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente.

Il Brasile supera la soglia dei cinque milioni di casi di contagio da Coronavirus. L'ultimo bilancio del ministero della Salute parla infatti di 5.000.694. I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono stati 31.553, i decessi 734, per un totale di 148.228. I pazienti guariti sono 4.391.424, 461.042 quelli ancora sotto trattamento medico.

In Belgio nuova accelerazione dei casi di contagio da Coronavirus. Secondo le cifre delle autorità sanitarie i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 3.577. La cifra è la più alta dall'inizio dell'epidemia nel paese, anche se la definizione di 'casò è cambiata da marzo-aprile, quando si testavano solo i malati. Ora invece molti positivi sono asintomatici. La media delle nuove infezioni è di 2.595,49 al giorno tra il 28 settembre e il 4 ottobre, pari ad un aumento del 64% rispetto alla settimana precedente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 09:39

