Coronavirus, in Europa per la prima volta oltre 100 mila casi in 24 ore

Covid in Europa e nel mondo. L'Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito. Secondo l'Oms nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l'11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l'Oms il bilancio complessivo dei contagi in Europa è a quota 6.676.012.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 10:51

