Coronavirus, esce nonostante stia in quarantena: rischia 12 mesi di carcere e 50 mila dollari di multa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 22:59

Era statoma haper andare dalla sua fidanzata. Jonathan David, 35enne australiano, è uscito più volte per andare a trovare la sua compagna, utilizzando anche i mezzi pubblici,in questo periodo di emergenza dovuto alla pendemia diOra però il 35enne rischia una multa di 50 mila dollari, o in alternativa il carcere per 12 mesi a causa della gravità del suo reato. Il trentacinquenne, proveniente da Victoria, era arrivato nei territori dell'Australia occidentale per incontrare la sua fidanzata ma qui è stato sottoposto alla quarantena obbligatoria. L'uomo però non ha rispettato le restrizioni e ha continuato a muoversi per andare ogni giorno a trovare la sua donna fino a quando lui e la compagna non sono stati fermati dalle autorità mentre passeggiavano in un parco. Inizialmente è stato messo in un albergo, ma ha nuovamente violato le restrizioni così è arrivata la denuncia.Secondo il personale dell'albergo è stato visto fuori dalla sua camera in ben cinque occasioni. Quando la polizia è passata a controllare il 4 aprile scorso non lo ha trovato da nessuna parte nell’albergo. David si è presentato dopo oltre 40 minuti e per lui è scattata la denuncia, come riporta la stampa locale . Ora è in attesa di processo.