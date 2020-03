Coronavirus, Stati Uniti terzi per numero di contagi: Francia vota lo stato d'emergenza sanitario

Gb, oltre cinquemila contagi: il numero dei casi di contagio da coronavirus nel Regno Unito ha superato la soglia delle 5.000 unità a quota 5.067: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. I bilancio dei morti è salito a quota 233 ed i guariti sono 65.



Francia vota lo stato d'emergenza sanitario. Per rispondere allo tsunami economico e all'emergenza sanitaria causati dal coronavirus, il Parlamento francese si riunirà di nuovo oggi in numero ridotto dopo che nella notte i deputati dell'Assemblea nazionale hanno votato il progetto di legge d'emergenza per affrontare l'epidemia. Il testo stabilisce in particolare lo stato d'emergenza sanitaria che consente di limitare le libertà pubbliche per due mesi. Autorizza inoltre il governo a prendere una serie di misure a sostegno delle imprese e ad agire per rinviare il secondo turno delle elezioni comunali. Rimangono tuttavia disaccordi con il Senato, che i parlamentari delle due camere cercheranno di appianare stamattina prima di riesaminare il testo. Nella sua versione modificata dall'Assemblea, il disegno di legge prevede anche di inasprire le sanzioni per i francesi che non rispettino il confinamento: una multa di 135 euro in caso di violazione delle norme; 1.500 euro in caso di recidiva «in 15 giorni»; nel caso di «quattro violazioni entro 30 giorni» sarà un reato «punibile con una multa di 3.700 euro e un massimo di sei mesi di carcere».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA