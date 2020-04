Coronavirus, corpi ammassati nelle stanze vuote in ospedale: la foto choc sconvolge gli Usa

Dopo le, un'altra immagine terribile sconvolge gli Stati Uniti in questi giorni di pandemia di: è ciò che accade all'interno del Sinai Grace Hospital, uno degli ospedali principali della città di Detroit., ammassati nelle celle frigorifere davanti all'ospedale per mancanza di posti nell'obitorio o posizionati sui letti delle stanze vuote.Le immaginie vengono dalla struttura che si è trovata ad affrontare l'emergenza del Covid-19: sarebbero state scattate da un operatore del pronto soccorso e, hanno confermato due altri impiegati, sono un ritratto di ciò che accade all'interno dell'ospedale dall'inizio di aprile.Una delle fonti ha detto che una delle stanze, usate perlopiù per dormire o studiare, è stata trasformata per contenere i cadaveri perché il personale degli obitori non lavora la notte e comunque non ci sono più posti. «I pazienti che muoiono nel nostro ospedale sono trattati con rispetto e dignità e rimangono qui fino a quando non potranno essere dimessi in modo appropriato», ha detto il portavoce dell'ospedale, Brian Taylor, riferisce la Cnn.