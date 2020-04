Coronavirus, cremazioni in streaming su YouTube per assistere al funerale dei familiari

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 13:44

per assistere alle cremazioni delle persone morte per. In questo periodo di emergenza purtroppo non si può assistere alla funzione dei propri cari così si è deciso di trovare un modo per dare un ultimo saluto alle persone che amiamo.I primi a sperimentare questo tipo di servizio sono stati i familiari di Paul Quigley, 49 anni, un uomo nel Regno Unuito morto a causa del coronavirus. Paul viveva in una casa a Londra, lontano dai suoi genitori anziani in Scozia e suo fratello nello Shropshire (hanno anche fratelli in Australia), quindi quando morì improvvisamente nessuno era con lui. La famiglia era sempre stata molo unita, come riporta l'Independent, ma il momento delicato che si sta passando non ha permesso loro di assistere ai funerali di Paul.Il governo non ha bandito apertamente i funerali ma ha chiuso tutti i luoghi di culto e ha interrotto matrimoni, battesimi e altre cerimonie. Le linee guida ufficiali affermano che solo i membri della famiglia della persona deceduta o della famiglia stretta dovrebbero partecipare al funerale e i partecipanti al lutto dovrebbero praticare l'allontanamento sociale.Per la famiglia si è trovata una soluzione: è stato creato un gruppo su YouTube e in diretta si è mostrata la cremazione e il rito funebre del 49enne. Un modo per accompagnare il proprio caro nella morte e per sentirsi vicini in un momento di dolore.