Coppia in luna di miele forzata da settimane alle Maldive nel resort da 700 euro a persona: «Finiti i soldi»

, una giovaneintrappolata da settimane inin paradiso, nela 5 stelle da 700 euro a persona alle. Tutta colpa del Covid19, che ha costretto le autorità del Sudafrica, Paese dei due sposini, a chiudere gli aeroporti. I novelli sposi, di 27 e 28 anni, avrebbero dovuto trascorrere solo sei giorni nel resort Cinnamon Velifushi Maldives, prima di tornare nel Sudafrica.Prima di imbarcarsi sull'aereo che li ha portati allei due sposini si sono informati dal loro agente di viaggio sulle crescenti restrizioni in atto nei Paesi in cui volevano fare scalo, scrive il New York Times. E il loro agente ha assicurato la coppia che tutti i cittadini sudafricani sarebbero stati autorizzati a tornare a casa.. Con il prolungarsi forzato della luna di miele sta sorgendo un problema: «Ogni giorno si riducono i risparmi», dicono gli sposini. «Tutti vorrebbero rimanere intrappolati su un'isola tropicale, finché ciò non accade davvero», confessano con un po' di preoccupazione i due novelli sposi, mentre aspettano con ansia di essere rimpatriati nel loro Paese, a Johannesburg.